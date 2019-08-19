У Петербурзі пройшла акція на підтримку кримських татар

Плакати пікетників інформували петербуржців про ситуацію на анексованому півострові: "Сталінська депортація кримських татар - злочин без терміну давності", "Пошук "ісламського тероризму" в Криму - інструмент розправи з іншодумцями! Свободу затриманим у справі "Хізб Ут-Тахрір", "Репресії в Криму: спочатку хапали молодь, потім старих і жінок... Хто на черзі? Діти?", "18 травня 1944 року. Депортація кримських татар: вислано 423 тисячі людей. 89% - жінки і діти"; "Масові облави в будинках кримських татар - спроба видавити з півострова корінне населення".

Акція на підтримку кримських татар у Санкт-Петербурзі / Фото: valenik.ru

Пікетники також вимагали "негайно звільнити Едема Бекірова»", наголошуючи, що "тюрма може його вбити, але не зламати".

Нагадаємо, активісти Санкт-Петербурга два з половиною роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" у пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини. Через деякий час до них приєдналися активісти Москви.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня пікети в рамках акції Стратегія-18 пройшли в центрі Москви, на Арбаті.