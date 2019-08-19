У центрі Москви російські активісти вимагали повернути Крим Україні

На Арбаті у центрі Москви активісти російської ініціативної групи «Стратегія-18» провели низку одиничних пікетів за деокупацію Криму і з вимогою звільнення українських моряків, в’язнів зі «списку Сенцова», а також на підтримку кримських татар.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на учасницю ініціативи, російську активістку Віру Лаврешину.

«Не втрачаємо надії налагодити діалог із жителями столиці (Москви - ред.) про неминуче повернення Криму. Зрештою перестали кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ. Ми продовжуємо флешмоб за тяжкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в’язнів «списку Сенцова». Поки не доб’ємося своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу», – заявила Лаврешина.

Вона зазначила, що після минулих масових протестів у Москві увага правоохоронців до їхніх акцій була помірною.

Як повідомлялося, російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об’єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» в пам’ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міст з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українських моряки, захоплені Росією біля берегів Криму в листопаді минулого року.