У Росії пікетували за чесні вибори, є затримані

У суботу, 17 серпня, у Москві пройшли протести з вимогою допустити на вибори до Мосміськдуми незалежних кандидатів та припинити кримінальну справу, порушену після акції 27 липня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Поліція затримала одного мітингувальника у столиці РФ та 11 - у Санкт-Петербурзі, де пройшли акції на знак солідарності з Москвою", - зазначають місцеві ЗМІ.

Муніципальні депутати подавали до мерії Москви заявку на проведення масових пікетів на бульварах 17 серпня, проте столична влада відмовилася погоджувати акції. Заявники вирішили організувати одиночні пікети.

Акції почалися у Москві о 14:00 на Стрітенському та Страсному бульварах.

За даними ЗМІ, співробітники поліції підходили до присутніх та інструктували їх про те, що необхідно дотримуватися дистанції відповідно до закону про поодинокі пікети.

На Арбате - бессрочный протест pic.twitter.com/ROopX3kZ18 — Stanislav Kryuchkov (@ru_photography) August 17, 2019

У Санкт-Петербурзі пройшли пікети на знак солідарності з Москвою, поліція затримала 11 осіб.

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Як повідомлялося раніше, з приводу акцій 17 серпня мерія відмовила у проведенні ходи від Страсного бульвару до проспекту Академіка Сахарова, а також відповідно пікети на Бульварному кільці на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми (при цьому, в принципі, відповідно до російського законодавства поодинокі пікети не вимагають окремого узгодження).

У Москві четвертий тиждень проходять масові протестні акції. Вони були спровоковані рішенням Мосміськвиборчкому не реєструвати на вибори до Мосміськдуми практично всіх незалежних кандидатів. Під час протестних акцій 27 липня, 3 серпня, 10 серпня було заарештовано близько 2 тисяч осіб, порушено 15 кримінальних справ проти протестувальників.

Фото: МБХ медіа