Мерія Москви не погодила мітинг і ходу за вільні вибори на 24 серпня

Мерія Москви відхилила дві заявки на проведення акції за вільні вибори 24 серпня.

Про це повідомив «Новой газете» прессекретар незареєстрованого кандидата в депутати Мосміськдуми Дмитра Гудкова Олексій Обухов.

Аргументуючи відмову, в московській мерії заявили, що хода на Сахарова «створить перешкоди для руху пішоходів і транспортних засобів», а на майданчику біля Поклонної гори вже «заплановано проведення іншого заходу».

Заявки в мерію напередодні подали знятий з виборів до Мосміськдуми Олександр Соловйов, голова штабу Геннадія Гудкова Ельвіра Віхарєва і координатор московського відділення «Відкритої Росії» Тетяна Усманова. Організатори просили погодити мітинг на площі Перемоги біля Поклонної гори або ходу на проспекті академіка Сахарова чисельністю до 100 тисяч осіб.

Замість цього мерія запропонувала провести мітинг в Мар'їно, на околиці Москви. Однак організаторів заходу цей варіант не влаштовує.

Дмитро Гудков - також один із багатьох незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми.

Як повідомлялося раніше, з приводу акцій 17 серпня мерія відмовила в проведенні ходи від Страсного бульвару до проспекту Академіка Сахарова, а також відповідно пікети на Бульварному кільці на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми (при цьому, в принципі, відповідно до російського законодавства поодинокі пікети не вимагають окремого узгодження).

У Москві четвертий тиждень проходять масові протестні акції. Вони були спровоковані рішенням Мосміськвиборчкому не реєструвати на вибори до Мосміськдуми практично всіх незалежних кандидатів. Під час протестних акцій 27 липня, 3 серпня, 10 серпня було заарештовано близько 2 тисяч осіб, порушено 15 кримінальних справ проти протестувальників.