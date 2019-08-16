Суд РФ відмовив в апеляції на арешт першій групі українських моряків

Московський міськсуд відмовив в апеляційній скарзі першій групі військовополонених українських моряків на постанову про продовження арешту до 24 жовтня.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у групі "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

“Позиція слідчого і прокурора була такою: «підстави, на яких обирався і продовжувався запобіжний захід, не змінилися і не відпали”. Дана позиція повністю задовольнила суддю Задорожну З.А., яка залишила постанову Лефортовського районного суду без змін, а апеляційні скарги захисту без задоволення”, - пише Полозов.

Повідомляється, що “за клопотанням прокурора засідання проходило в закритому режимі”. Через це “консулів України, іноземних дипломатів, небайдужих громадян і представників преси, які прийшли підтримати військовополонених моряків, випровадили із зали суду”.

Полозов уточнив аргументацію захисту: “Було заявлено про необхідність виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення 24-х українських військових моряків, про порушення Конвенції ООН з морського права, а також про порушення норм міжнародного гуманітарного права, у тому числі ІІІ Женевської конвенції 1949 року “Про поводження з військовополоненими”, в частині умов утримання військових моряків”.

Як відомо, в першу групу військовополонених українських моряків входили Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Попов.

Засідання з розгляду апеляційної скарги другої групи (Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Роман Мокряк, Андрій Оприско, Сергій Цибізов) планується сьогодні ж на 14:00.

Розгляд апеляцій щодо третьої групи військовополонених українських моряків (Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба) відбудеться 21 серпня об 11:00, а четвертої (Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький, Андрій Ейдер) - 21 серпня о 14:00.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві відбулося судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт 21 моряку до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока) - до 26 жовтня 2019 року.