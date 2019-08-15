Україні потрібен закон про захист політв’язнів - представник Президента в АР Крим
Укрінформ
Україні потрібен закон про захист осіб, які незаконно позбавлені волі з політичних міркувань, та інститут, що буде займатися захистом і звільненням політв’язнів – бранців Кремля.
Про це на пресконференції у Херсоні, що відбулася у межах проєкту «В’язні Кремля», заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Україні доведеться прийняти законопроєкт, щоб був закон про захист осіб, які незаконно позбавлені волі з політичних міркувань. Видається, що той законопроєкт, який був прийнятий у парламенті у першому читанні… його варто доопрацювати або внести альтернативний законопроєкт. Я думаю, що це буде зроблено, тому що всі розуміють важливість цього питання, важливість реагування держави на виклики, які ми маємо сьогодні», - зазначив Кориневич.
Також, за його словами, необхідно повернутися до питання створення інституту, який буде займатися захистом і звільненням політв’язнів – бранців РФ.
Як повідомляв Укрінформ, Херсон став другим містом, де відбулася акція "В’язні Кремля".