У Москві провели обшук в офісі адвокатів, які захищають кримських татар
Про це повідомила прессекретар організації Ксенія Бабич, передає «Медіазона».
За словами Бабич, в офісі правозахисників у цей момент перебувало декілька юристів. Прибулі туди співробітники ФСБ в супроводі бійців СОБР показали їм свої посвідчення і сказали, що у них є «постанова на обшук всієї будівлі».
Також силовики відібрали у співробітників організації телефони, сфотографували їхні паспорти та намагалися відкрити кабінет директора «Правової ініціативи». Власник приміщення розповів правозахисникам, що обшук проходить у сусідньому офісі, який знаходиться з ними на одному поверсі і не належить до проєкту.
«Правова ініціатива» почала свою діяльність з 2000 року. Ця організація представляє в Європейському суді з прав людини родичів зниклих, позасудово страчених, які постраждали від катувань та несправедливого судового розгляду.
Як відомо, 11 липня 2019 року під будівлею Верховного суду РФ було затримано і забрано в автозаки 46 кримських татар, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами в Криму. Відносно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ. Також відомо, що 10 липня об 11:00 на Красній площі в Москві почалася акція протесту проти переслідування кримських татар в окупованому Криму. Через кілька хвилин після початку пікету російська поліція затримала сімох осіб. Стосовно затриманих також було складено адмінпротоколи.