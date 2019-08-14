У Москві провели обшук в офісі адвокатів, які захищають кримських татар

Російські силовики прийшли з обшуком в московський офіс правозахисного проєкту «Правова ініціатива», який надавав юридичну допомогу затриманим біля будівлі Верховного суду РФ 11 липня 2019 року 46 кримським татарам.

Про це повідомила прессекретар організації Ксенія Бабич, передає «Медіазона».

За словами Бабич, в офісі правозахисників у цей момент перебувало декілька юристів. Прибулі туди співробітники ФСБ в супроводі бійців СОБР показали їм свої посвідчення і сказали, що у них є «постанова на обшук всієї будівлі».

Також силовики відібрали у співробітників організації телефони, сфотографували їхні паспорти та намагалися відкрити кабінет директора «Правової ініціативи». Власник приміщення розповів правозахисникам, що обшук проходить у сусідньому офісі, який знаходиться з ними на одному поверсі і не належить до проєкту.

«Правова ініціатива» почала свою діяльність з 2000 року. Ця організація представляє в Європейському суді з прав людини родичів зниклих, позасудово страчених, які постраждали від катувань та несправедливого судового розгляду.

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Як відомо, 11 липня 2019 року під будівлею Верховного суду РФ було затримано і забрано в автозаки 46 кримських татар, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами в Криму. Відносно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ. Також відомо, що 10 липня об 11:00 на Красній площі в Москві почалася акція протесту проти переслідування кримських татар в окупованому Криму. Через кілька хвилин після початку пікету російська поліція затримала сімох осіб. Стосовно затриманих також було складено адмінпротоколи.