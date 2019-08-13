Суд у Таганрозі продовжив арешт кримськотатарським активістам

Суд у Таганрозі продовжив арешт кримськотатарським активістам

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Укрінформ
У вівторок, 13 серпня, в Таганрозькому міському суді Ростовської області було продовжено на три місяці термін утримання під вартою чотирьох активістів, які проходять у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група).
Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"13 серпня 2019 року відбулося судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга Сімферопольська група) щодо Сейрана Муртази, Меджита Абдурахманова, Енвера Аметова, Рустема Сейтхалілова. Розглядав клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Таганрозький міський суд", - йдеться в повідомленні.

Термін утримання під вартою продовжено до 14 листопада 2019 року. Засідання під головуванням судді Івана Кубанцева відбувалося в закритому режимі.

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Як повідомлялося, 27 березня ФСБ РФ провела в Криму масові облави і обшуки в будинках кримських татар, зокрема активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 осіб. 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. 29 березня їх перевезли в Ростовську область, де вони утримувалися "четвірками" в п'ятьох різних СІЗО. Потім частина заарештованих етапували в Крим для проведення "слідчих дій". П'ятьох із заарештованих підозрюють у організації діяльності терористичної групи». Іншим інкримінують «участь у діяльності терористичної організації».

Фото: Facebook/Кримська солідарність

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