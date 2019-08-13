Справа Хізб ут-Тахрір: ще чотирьом кримським татарам продовжили арешт

"Суд як завжди наші аргументи не почув і продовжив запобіжний захід (арешт - ред.) на три місяці - до 15 листопада 2019 року", - повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, до початку даного засідання було зібрано повний пакет документів, який доводить, що кримінальне переслідування кримських татар незаконне.

"Позиція захисту незмінна - кримінальну справу порушено незаконно. Позиція про те, що Крим є окупованою територією, висловлена в резолюції Європарламенту і Ради безпеки ООН, і, відповідно, має застосовуватися 4 Женевська конвенція, на підставі якої Росія не має права вивозити громадян з території окупованого Криму... Приклали весь пакет резолюцій Європарламенту, в тому числі останню резолюцію від 17 липня, в якій Європарламент поіменно згадав кожного політв'язня і вимагав їх звільнення", - повідомив адвокат.

Крім того, зазначив він, захист доклав до матеріалів справи довідку СБУ про те, що "в Україні організація Хізб ут-Тахрір не є терористичною і те, що від її імені не було скоєно жодного теракту чи загрози теракту".

За наполяганням адвоката, до матеріалів справи також доклали документи, що стосуються Бекірова Ремзі.

"Його переслідування йде лише тому, що він є журналістом, громадянським активістом. Ми надали характеристику на нього від інтернет-видання Грані.ру, в якій позитивно відгукуються про Бекірова. Також надали відгук про нього організації "Журналісти без кордонів", яка вимагає звільнити Ремзі Бекірова. Весь цей пакет документів, перекладений з англійської та української мови на російську, було надано до суду й долучено до матеріалів справи", - сказав Семедляєв.

Захист Шабана Умерова та Руслана Сулейманова також заявив про необґрунтованість продовження їх арешту.

"Нічого нового на цьому судовому засіданні ми не почули, слідчий розповідав скільки ще треба слідчих заходів і скільки це займе часу, заявляючи, що наші підзахисні можуть сховатися, не підкріплюючи це фактичними доказами", - сказала адвокат Ліля Гемеджі.

За її словами, справи про "тероризм" стосовно кримських татар викликають подив навіть у самих силовиків.

"Дані справи викликають подив не тільки у захисту, який вже декілька років говорить про неспроможність даного звинувачення, але вже викликають подив і у працівників силових структур та працівників слідчого ізолятора. Працівники СІЗО називають наших хлопців "паперовими терористами", оскільки за ними немає жодного реального теракту, немає підготовки теракту, немає дій, спрямованих на збройні дії, на придбання вибухових речовин і все, що може мати відношення до тероризму", - повідомила адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня в окупованому Криму силовики провели масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність".

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів. Наразі 23 заарештованих кримських татар тримають у п'яти СІЗО Ростовської області, ще один перебуває в СІЗО Сімферополя.

Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову й Шабану Умерову інкримінують «організацію діяльності терористичної групи». Решту заарештованих підозрюють в «участі в діяльності терористичної організації».