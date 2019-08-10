Джемілєв прокоментував заяву Ердогана щодо Криму
Про це сказав агентству «Анадолу» лідер кримських татар Мустафа Абдульджеміль Киримоглу (Мустафа Джемілєв - ред.), який супроводжував Президента України Володимира Зеленського в ході його візиту до Туреччини.
Він зазначив, що питання анексії Криму було одним з головних на порядку денному візиту Президента України до Туреччини.
«Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, що Крим є українською територією, і Туреччина завжди поруч з кримськими татарами. Ця заява дуже важлива для нас», - сказав Киримоглу.
За його словами, після анексії Криму в Україні змінився підхід до кримських татар.
«Наше протистояння, відмова від визнання анексії і прихильність до України сильно подіяли на уряд і все українське суспільство в цілому. В Україні зросла повага до кримських татар», - сказав Киримоглу.
Як повідомляв Укрінформ, національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв взяв участь у візиті Президента України Володимира Зеленського 7-8 серпня в Турецьку Республіку.
В ході спільної прес-конференції Ердоган наголосив, що Туреччина завжди підтримувала незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України. Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, сказав він.