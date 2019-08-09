Зеленський готовий внести у Раду питання кримськотатарської автономії - Джемілєв

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв розповів, що на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в п'ятницю, 9 серпня, обговорювалося питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Про це Джемілєв повідомив в коментарі телеканалу ATR.

«Ми повідомили (Президенту - ред.), що робоча група завершила роботу, і справа за тим, щоб подати (законопроект - ред.) до Верховної Ради. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля Президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого Президента, і якщо він зможе свою точку зору донести - за винятком деяких груп, які є в партії «Слуга народу», - то буде так, як скаже Президент», - сказав Джемілєв.

За словами лідера кримських татар, Зеленський готовий скликати конституційну комісію, щоб розглянути підготовлені поправки до десятої глави Конституції, і вже після цього винести законопроект на розгляд Верховної Ради.

Однак, додав Джемілєв, говорити, чи набере даний законопроект необхідні 300 голосів, поки рано.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня, в Міжнародний день корінних народів світу, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу - лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, президентом Всесвітнього конгресу кримських татар Рефатом Чубаровим і представником президента в АРК Антоном Кориневич.

У травні 2017 року Україна була створена Робоча група з напрацювання пропозицій, змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та прийняла текст змін і доповнень.