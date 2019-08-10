Бекіров запевнив, що боротиметься до останнього

"Мій батько на суді по продовженню варти передав через адвокатів лист. Кожен раз, коли беру в руки його листи, дуже важко стримати сльози ", - написала вона і процитувала лист батька.

Едем Бекіров подякував усім за підтримку, завдяки якій "я знаходжу сили і витримую незаконне перебування в умовах СІЗО".

«Більш як 8 місяців чую сфабриковану справу по відношенню до себе. 8 місяців несправедливості, 8 місяців боротьби за виживання і боротьби з усіма хворобами, які ще додалися за стінками СІЗО. Але любов до Криму, любов до Батьківщини, любов до народу і до сім'ї ніколи не дасть мені зробити те, що суперечить моїм принципам і принципам мого народу», - йдеться в листі.

Бекіров висловлює переживання з приводу арештів ні в чому не винних активістів.

"Ще до свого арешту я дуже переживав арешт Ільмі Умерова, Асана Чапуха, Казім Аметова, Руслана Трубача, Бекіра Дегермеджі (не міг уявити як це хворим перебувати в умовах СІЗО). Руслан Трубач був братом і помічником. У кінці тунелю показав світло. Не винні і молоді хлопці, брати Абдуллаєви, Сейран Салієв, Володимир Балух ... А син нашого земляка, Айдер Салетдінов? За що?? За що Сервер Мустафаєв ?? Молодий хлопець, сім'янин, скільки в ньому вихованості, чесності, благородства", - пише автор листа.

Наприкінці його Бекіров нагадав про наближення Курбан-Байрама і закликав усіх кримських татар триматися разом: «Хочу, щоб наш кримськотатарський народ залишався згуртованим !!! Бірлікте - к'увет!».

Як повідомлялося, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня поточного року. Тяжкохворого Бекірова п'ять годин тримали під конвоєм, без їжі і води.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у вчиненні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

11 червня цього року Європейський суд з прав людини прийняв рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.