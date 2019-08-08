Обвинувача у справі Бекірова підозрюють у держзраді - прокуратура АРК

Діляру Ахметову, яка виступала представником обвинувачення на суді проти політв'язня Едема Беккірова, якому сьогодні продовжили тримання під вартою, прокуратура АР Крим підозрює у державній зраді.

Про це йдеться у Telegram-каналі прокуратури АР Крим.

“Сьогодні окупаційний “Верховний суд Республіки Крим” продовжив термін тримання під вартою кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року. Сторону обвинувачення у цій справі представляла Діляра Ахметова”, - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі АР Крим вказали, що підозрюють останню у державній зраді, а її участь у переслідуванні Бекірова є цьому підтвердженням.

Як повідомляв Укрінформ, так званий Верховний суд в окупованому Криму 8 серпня продовжив ще на два місяці арешт Едему Бекірову.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді в Крим уранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують розповсюдження і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових набоїв. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

11 червня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.