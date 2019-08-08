"Суд" у Криму продовжив арешт Бекірову

"Суд продовжив запобіжний захід (Едему Бекірову - ред.) до 11 жовтня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Виступаючи в «суді», Бекіров сказав, що все, що відбувається з ним останні 8 місяців, - "справжнє пекло".

"Я дивуюся тому, що відбувається зі мною. Я все життя був законослухняним громадянином. І те, що зі мною відбувається протягом останніх 8 місяців, - це справжнісіньке пекло. Якомусь слідчому, якійсь службі спало на думку посадити людину, оббрехати її. Оббрехали, сфабрикували справу, шиту білими нитками. Це фальш чистої води", - сказав Бекіров.

За словами адвоката Олексія Ладіна, який клопотав про переведення Бекірова під домашній арешт за станом здоров'я, протягом усього попереднього слідства Бекіров не дав жодного приводу, щоб можна було говорити, що він має намір ховатися.

"Навпаки, він має постійне місце реєстрації у м.Сімферополь. Захист постійно надавав необхідні документи на підтвердження цього. Єдине наше бажання - це захистити його добре ім'я. З огляду на його стан здоров'я, сам факт, що він може зникнути, є дуже сумнівним», - зазначив Ладін.

Як повідомлялося, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді в Крим уранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують розповсюдження і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і тяжко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

11 червня цього року Європейський суд з прав людини виніс рішення відносно Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.