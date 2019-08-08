В окупованому Криму сьогодні відбудеться "суд" над тяжкохворим Бекіровим

У четвер, 8 серпня, “Верховний суд Республіки Крим” розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тяжкохворому громадянину України Едему Бекірову.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Подальше його утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що рішення Європейського суду з прав людини, які зобов’язують уряд РФ негайно помістити Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів, не виконуються.

"Численні звернення мої та адвокатів не дали очікуваних результатів. Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальше утримання Едема Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень Європейського суду з прав людини для порятунку життя людини", - зауважила український омбудсмен.

Читайте також: Дочка Бекірова просить Зеленського врятувати батька

Як повідомлялося, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин та боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і тяжко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову “негайну й адекватну медичну допомогу”.

11 червня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.