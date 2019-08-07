Сенцов написав статтю, де порівняв долю Польщі й України

Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений у Росії, написав статтю про польське кіно для часопису "Нова Польща", в якій порівняв окупаційну політику Москви стосовно Польщі в 1945 році і до України - у 2014-му.

Матеріал опубліковано на сайті журналу.

"Попіл і алмаз" - віщий фільм. Історія, що сталася 1945 року в Польщі нагадує про те, що трапилося в Криму 2014 року. Приходить такий собі сильний зі своєю армією і розказує, як ви тепер будете жити, прикриваючи свої агресивні дії словами про те, що він вас урятував від реальних або уявних ворогів", - повідомляє Сенцов.

А далі, як пише український режисер, більшість виявляється інертною, вона «готова прийняти що завгодно, змиритися з будь-якою владою, аби її не чіпали, дали жерти й не поставили до стінки». «Але такі не всі. Не всі готові мовчати й миритися. Завжди знайдеться хтось, кому не потрібне сите життя в загоні, хто вибирає вільну смерть на самотньому пустирі. І навіть якщо герою судилося померти, скорчившись від болю в купі сміття, врешті-решт на звалищі історії опиняться ті, хто його знищив. А про нього знімуть фільм - хороший фільм, який житиме вічно», - пише Сенцов про фільм Анджея Вайди «Попіл і алмаз».

Варто зазначити, що він також називав серед своїх улюблених польських фільмів стрічку про кохання "Три кольори: синій" Кшиштофа Кесльовського.

Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала в Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, в слідчий ізолятор у Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі й незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Воно тривало 145 днів.