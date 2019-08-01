Збірка оповідань Сенцова «Жизня» у жовтні вийде друком англійською мовою

Англомовний переклад збірки оповідань Олега Сенцова "Жизня" у жовтні вийде друком англійською мовою.

Про це йдеться на сторінці PEN Ukraine у Facebook.

«У жовтні в американському видавництві Deep Vellum Publishing вийде друком англомовний переклад збірки оповідань Олега Сенцова "Жизня", - зазначається у дописі.

Нагадується, що в рамках програми PEN Ukraine Translation Fund Grants, підтриманої Міжнародним фондом "Відродження", книжка Олега Сенцова була перекладена англійською, німецькою та польською мовами.

Як повідомляється, Amazon уже розпочав приймати попередні замовлення на книжку. На сайті, зокрема, зазначається, що книгу можна купити з 15 жовтня, а її вартість у паперовій обкладинці становитиме 14,95 доларів США.

Як відомо, «Жизня» - збірка автобіографічних оповідань. Це книжка для всіх, хто досі не знайшов відповіді на запитання, чому Олег допомагав українським військовим у Криму, чому відкрито говорив про розв’язану Росією війну в Україні, чому розпочав голодування і не просив про помилування. Ці тексти знайомлять нас з автором у період важливих для нього внутрішніх пошуків і змін, коли він прагне зрозуміти, хто він, яким шляхом піде далі і з якого більше ніколи не зійде.

Це перша публікація творів Олега Сенцова в перекладі українською мовою, що подаються поруч із російськомовними оригіналами. Це надзвичайно важлива для Олега книжка, і, навіть перебуваючи в ув’язненні, він активно брав участь у її виданні.

Як повідомлялося, українського кінорежисера Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала у Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор в Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі та незаконному зберіганні зброї. В матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів. Воно тривало 145 днів.

Фото: Укрінформ, Amazon