ФСБ намагалася завербувати колишнього працівника "Кримського титану" - СБУ

Військова контррозвідка СБУ виявила чергову спробу вербування українців представниками спецслужб Росії для розвідувальної діяльності на шкоду державній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Оперативники української спецслужби встановили, що взимку 2018 року представники ФСБ РФ завербували мешканця Херсонщини, колишнього працівника заводу “Кримський титан”, під час його поїздки до тимчасово окупованого Криму”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску “Армянськ” чоловіка запросили для проведення додаткової бесіди.

“Застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску, співробітники ворожої спецслужби вимагали, щоб він зізнався у міфічних зв'язках зі Службою безпеки. Крім того представники ФСБ натякали на начебто причетність чоловіка до аварії на “Кримському титані”, вбачаючи у цьому ознаки диверсії. Не отримавши від українця реальних показів, ефесбешники змусили його під диктовку написати “зізнання” про роботу на СБУ і зобов'язання про таємну співпрацю”, - зазначили у пресслужбі.

Після повернення чоловік потрапив у поле зору СБУ. Він уже дав детальні свідчення щодо всіх обставин вербування.

СБУ вкотре застерігає українців від поїздок до РФ, на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та АР Крим.

У пресслужбі нагадали, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників не вчинили жодних дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.