Африканське судно оштрафували за незаконне відвідування окупованого Криму
Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим.
"З метою оперативного реагування, прокуратура АР Крим ініціювала перевірку та направила до Морської адміністрації України відповідний лист, за результатами розгляду якого від Міністерства закордонних справ України було отримано інформацію, що у зв’язку з порушення законодавства України суднами RANI та ALIANCA проведено відповідну роботу з Морською адміністрацією Республіки Того", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Як наслідок, судно ALIANCA виключено з Реєстру судноплавства, що позбавляє останнього права плавання під прапором Того, та накладено штрафні санкції в розмірі 15 тис. доларів США.
Що стосується судна RANI, повідомили в наглядовому відомстві, у зв’язку зі зміною судновласника, новий власник судна попереджений про виключення останнього з Реєстру судноплавства у випадку повторного заходження до закритих портів півострова Крим.