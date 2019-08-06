Дві радіостанції Суспільного будуть мовити на Крим

З Чаплинки на Херсонщині організовано мовлення перших двох радіостанцій Суспільного мовника.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

“З Чаплинки Херсонської області, на підставі виданих Національною радою ліцензій, Концерн РРТ організував мовлення перших двох радіостанцій UA: Суспільне мовлення - UA: Радіо Промінь - 106.4 МГц та UA: Радіо Культура - 95.3 МГц”, - написав Костинський.

Він зазначив, що Національна рада в рамках роботи міжвідомчої Комісії при Міністерстві інформаційної політики України видала ліцензії і дозволи на тимчасове мовлення українським радіостанціям Армія FM; UA: Українське радіо; Херсон FM; Перець FM, Стильне; Meydan FM; UA: Радіо Промінь; UA: Радіо Культура.

Також Національна рада видала тимчасові дозволи на телевізійне мовлення ще 11 українським телеканалам, серед яких Телеканал ATR та UA: Крым.

“Організація мовлення всіх радіостанцій і телеканалів в Чаплинці здійснюється поступово, в плановому порядку”, - резюмував член Національної ради.

Костинський також нагадав, що в рамках плану дій Комісії при Мінінформполітики Національна рада оперативно замовила Українському Державному Центру Радіочастот "Укрчастотнагляд" прорахунок додаткових частот у Чаплинці, видала ліцензії та дозволи на тимчасове мовлення новим мовникам; Концерн РРТ у 2019 році збільшив висоту вежі в Чаплинці Херсонської області з 93 до 133 метрів.

Загалом розвиток українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській, Херсонській областях і вздовж всього державного кордону України здійснюється в рамках стратегії міжвідомчої Комісії при МІП, в яку входять Мінінформполітики, Національна рада, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, Концерн РРТ, УДЦР, Херсонська ОДА, Луганська і Донецька ВЦА та інші органи державної влади.