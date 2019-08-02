«Армія-FM» почала мовлення у Лисичанську

Жителі Лисичанська з 1 серпня можуть слухати українську військову радіостанцію «Армія-FM» на частоті 88,6 МГц.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«У місті був встановлений передавач потужністю 0,5 кВт. Це стало можливим завдяки сприянню Луганської філії Концерну радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», - йдеться в інформації пресслужби ЛОВЦА.

Як уже повідомлялось, на Луганщині триває робота з покращення якості трансляції радіо- та телепередач українських мовників.

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Так, уздовж лінії розмежування з незаконними збройними формуваннями російських терористів з початку місяця було поновлено передачі телеканалів «Перший Західний» та «Інтер».

Зазначається, що робота в цьому напрямку на Луганщині продовжиться.