Понад 300 кримчан вибрали навчання у вишах Херсонщини

Більш як 300 випускників кримських шкіл для здобуття української освіти звернулися до навчальних закладів Херсонської області.

Про це в понеділок на нараді в Херсонській облдержадміністрації розповів директор Департаменту освіти, науки й молоді ОДА Євген Криницький, повідомляє сайт Херсон Daily.

"До навчальних закладів звернулося 315 кримчан, з яких зараховані вже 51 особа", - повідомив Криницький.

За його словами, з 3 червня по 27 вересня в Херсонській області працюють освітні центри «Крим - Україна» на базі Херсонського держуніверситету, Херсонського національного технічного університету, Херсонського державного аграрного університету, Херсонської державної морської академії та філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

На базі цих вищих навчальних закладів абітурієнти можуть отримати необхідну інформацію для вступу до вузу, скориставшись спрощеною процедурою вступу.

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Загалом, зазначив чиновник, зараз в Херсонській області безкоштовну освіту здобувають 1400 переселенців. З них дошкільну освіту здобувають 200 дітей, загальну середню - 648 дітей, професійну та вищу - 551 студент. Найбільше студентів і учнів з-поміж переміщених осіб - в Херсоні.