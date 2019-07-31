На Житомирщині створюють центр української культури та етнографії

"Проєкт «Оберіг Студеної Води» спрямований на збереження нашої культурної спадщини. У селі Студениця ми знайшли хату, якій близько 150 років, де й облаштуємо експозицію. Там будуть представлені оригінальні речі зі всієї Житомирщини, яким по 100-150 років, а саме вишиті рушники, серед яких і давній так званий «Оберіг сім’ї», ткані рушники, запаски, свити. У день відкриття в нас заплановані майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок, лозоплетіння, в’язання, які ми з часом плануємо зробити постійними на базі центру", - розповіла голова громадської організації «Довіра-1» Валентина Радкевич.

За її словами, під час фестивалю також відтворять фрагмент весільного обряду - сватання. На перспективу в центрі готуються проводити традиційні українські весілля. Усім гостям свята нині вишивають обереги з двома лелеками, якими можна буде прикрасити одяг.

Голова громадської організації «Молодіжний актив розвитку Житомирщини» Віталій Сівко додав, що окрім насиченої музичної програми гостей фестивалю пригощатимуть традиційними для різних регіонів України стравами. Зокрема, приготують банош із прикарпатською бринзою, гречаники та студеницькі вареники.

«Ми орієнтуємося на фестивалі й на екологічний напрямок. Гості смакуватимуть стравами із посуду, виготовленого з кукурудзяного крохмалю, який розкладається упродовж 5 місяців», - каже Сівко.

Крім того, організатори закликали долучитися до фестивалю всі об’єднані територіальні громади України - їх просять надіслати традиційну для місцевості ляльку-мотанку. Їх усі представлять на відкритті Центру української культури та етнографії. Нині вже отримали 29 таких виробів.

Ініціатори проведення заходу акцентують, що він буде територією без алкоголю та цигарок, а гостей закликають прийти у національному вбранні.

Під час пресконференції організатори презентували афіші, для створення яких свою картину надав відомий художник з Тернопільщини Олег Шупляк, якого ще називають «українським Далі».