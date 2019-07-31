Нафтогаз позивається до РФ на $5,2 мільярда через кримські активи

"НАК «Нафтогаз України» та підприємства, які входять в групу Нафтогаз, наприкінці червня подали до Трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих експропріацією активів групи Нафтогаз у Криму. Група Нафтогаз просить Трибунал зобов’язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів $5,2 млрд", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що Трибунал ухвалить рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року.

Як повідомлялося, Трибунал уже визнав, що Російська Федерація порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, коли експропріювала активи групи Нафтогаз у Криму.

Оскільки Трибунал вирішив розділити провадження на дві стадії, питання визначення компенсації збитків буде розглядатися у другій із них.

Нафтогаз ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року на підставі Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації «Про заохочення та взаємний захист інвестицій». Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.

Арбітраж проти Російської Федерації розпочато за спільною заявою НАК «Нафтогаз України» та шести підприємств групи Нафтогаз – ДАТ «Чорноморнафтогаз», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Лікво», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта», ДК «Газ України».