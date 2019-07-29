Харарі заявляє, що не погоджував зміну

Харарі заявляє, що не погоджував зміну "окупації" Криму на "приєднання"

Укрінформ
Письменник Ювал Ной Харарі пояснив, чому погодився на правку окремих абзаців перекладу своєї книги "21 урок для XXI століття" російською мовою.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"Російський переклад книги "21 урок для XXI століття" вийшов кілька днів тому й відразу викликав резонанс. Ті, хто порівняв переклад з оригіналом, помітили, що вони не ідентичні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у розділі "Постправда" є такий абзац:

"Таким чином, у кінці лютого 2014 року російські спецпідрозділи в формі без розпізнавальних знаків вдерлися до України й окупували ключові об'єкти в Криму. Російський уряд і особисто президент Володимир Путін неодноразово заперечували наявність російських військ і стверджували, що це спонтанні "групи самозахисту", які здобули екіпіровку, що виглядає, як російська, в місцевих магазинах. Озвучуючи це безглузде твердження, Путін і його помічники добре знали, що брешуть".

У російському виданні цей абзац замінений таким:

"Головний винуватець, звичайно, Дональд Трамп. Так, за підрахунками газети Washington Post, за час після своєї інавгурації президент Трамп зробив понад 6000 неправдивих публічних заяв. У промові, яку він виголосив у травні 2018 року, з 98 фактологічних тверджень Трампа 76% були помилковими, такими, що вводять в оману або ні на чому не базуються. У відповідь Трамп і його прихильники незмінно називають Washington Post, New York Times, CNN та інші засоби масової інформації "брехунами" і звинувачують їх у поширенні "фейкових новин" з метою дискредитувати президентство Трампа".

Повідомляється, що пресслужба історика оприлюднила заяву, в якій він уточнив, що правки мали на меті зробити книгу доступною для ширшої аудиторії.

В інтерв'ю BBC Radio 4 Харарі підтвердив, що правки внесені з його згоди й пояснив, чому пішов на цей крок.

"Мені сказали, що якщо я наведу цей приклад, то, ймовірно, не зможу опублікувати книгу в Росії. Один варіант — це розлучитися з ідеєю донести свої думки до російської аудиторії. Інший — змінити приклад так, щоб він потрапив до загальноросійського наративу, від чого я категорично відмовився. Третій варіант — скористатися іншим прикладом. Оскільки він не міняв суть послання, що містилося в цьому розділі, — а воно не про Путіна і Росію, це просто приклад того, яке значення мають фейкові новини, — я зважив, що прибрати цей приклад і замінити його іншим варте того", - сказав письменник.

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"Мене поставили перед дуже важким вибором: або я міняю кілька прикладів, або книгу не публікують у Росії. Що мені робити? Я не підтримую цензуру, я неодноразово і відверто говорив про це і у своїх книгах, і в лекціях. Але я не обираю світ, в якому живу. Ми живемо у світі, чимала частина якого існує при недемократичних режимах, де прийнята цензура. І один варіант — просто не публікуватися в цих країнах і усунутися від діалогу", - додав Харарі.

Журналісти спитали автора, чи він схвалив зміни, за якими анексію Криму назвали "возз'єднанням з Росією". 

"Ні в якому разі. Я дізнався про це тільки що від читачів, і я рішуче проти цього заперечую. Я абсолютно ясно висловився, що це саме завоювання і ніщо інше. Я не говорю російською, я повинен з'ясувати, яке саме слово використали в перекладі. Якщо це так, мені доведеться поговорити зі своїм агентом і адвокатами й зрозуміти, що можна з цим зробити", - відповів письменник.

Як повідомляв Укрінформ, у російському видавництві «Синдбад» замінили главу про президента РФ Путіна та Крим на главу про президента США Дональда Трампа у книзі «21 урок для XXI століття». У 11 розділі приєднання Криму до Росії названо «єдиним успішним вторгненням XXI століття, застосованим великою державою». 

Фото: GETTY IMAGES

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