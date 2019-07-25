РФ намагається оскаржити рішення суду в Гаазі щодо активів Ощадбанку в Криму

Росія намагається через французький суд оскаржити рішення міжнародного арбітражного суду при Постійній палаті третейського суду в Гаазі і Київського апеляційного суду про стягнення 1,1 млрд дол. на користь українського Ощадбанку.

Про це повідомляє ТАСС.

"Арбітражне рішення за позовом ПАТ "Державний ощадний банк України" оскаржується в судах Франції. Цей розгляд триває", - повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Мін'юсту Росії.

В юридичному відомстві РФ зазначили, що в процесі оскарження "категорично спростовується компетенція арбітражів на розгляд таких позовів".

Крім того, в Мін'юсті Росії вважають, що українська сторона не повідомила РФ "у порядку, встановленому відповідними міжнародними конвенціями, про розгляд заяви про визнання і приведення цього рішення у виконання на території України".

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 млрд дол. з Російської Федерації (в особі Мін'юсту РФ) як компенсацію за експропріацію активів Ощадбанку в Криму.

Київський апеляційний суд видав виконавчі листи про стягнення з РФ не тільки зазначеної суми, а й відсотків, які нараховуються з березня 2014 року (коли Росія анексувала український Крим - ред.) до періоду повної виплати Росією заборгованості (за піврічною ставкою ЛІБОР у доларах США плюс 2% зі щорічною капіталізацією).

Рішення задовольнити вимогу про компенсацію збитків Ощадбанку, заподіяних внаслідок анексії Криму Російською Федерацією, виніс міжнародний арбітраж у Гаазі в своїй постанові від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі в 1976 році, а також відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.