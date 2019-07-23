Суд дозволив Ощадбанку стягнути понад $1 мільярд з РФ за втрачені активи в Криму

Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку та надав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу щодо стягнення 1,1 млрд дол. з Російської Федерації як компенсацію за експропріацію активів у Криму.

Про це йдеться в ухвалі суду в Єдиному реєстрі.

"Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню", - йдеться в ухвалі.

17 липня суд задовольнив заяву Ощадбанку та надав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу (м. Париж, Франція) від 26 листопада 2018 щодо стягнення 1,1 млрд дол з Російської Федерації (в особі Мін’юсту РФ) як компенсації за експропріацію активів Ощадбанку в Криму.

При цьому Київський апеляційний суд видав виконавчі листи про стягнення з РФ не лише вказаної суми, але й у т.ч. процентів, що нараховуються з березня 2014 року (коли Росія анексувала український Крим, - ред.) до періоду повної виплати Росією заборгованості (за піврічною ставкою ЛІБОР в доларах США плюс 2% із щорічною капіталізацією).

Як повідомляв Укрінформ, рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, заподіяних внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, виніс міжнародний арбітраж в Гаазі у своїй постанові від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій. Сума відшкодування складатиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Однак Москва не визнала рішення гаазького арбітражу за позовом українського Ощадбанку про компенсацію збитків на $1,3 млрд у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.