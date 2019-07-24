Москалькова нічого не знає про домовленість щодо українських моряків

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що їй невідомо про якісь рішення в питанні звільнення військовополонених українських моряків, незаконно утримуваних в московському СІЗО.

Про це вона сказала, коментуючи слова українського омбудсмена Людмили Денісової про досягнення домовленості про звільнення українських моряків, повідомляє ТАСС.

"Людмила Денісова звернулася через МЗС в ФСБ з проханням замінити запобіжний захід українським морякам у вигляді позбавлення волі на запобіжний захід у вигляді поручительства і запропонувала себе поручителем. Ні про які рішення з цього питання мені не відомо", - сказала Москалькова журналістам.

Раніше в середу уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в коментарі "Громадському", що домовленість про повернення в Україну захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнута.

Пізніше вона уточнила цю інформацію, зазначивши, що наразі ведуться переговори щодо їх повернення в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Український омбудсмен нагадала, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання її особистого зобов'язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають в Лефортовському СІЗО. Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи в ФСБ РФ, і зараз вони знаходяться на розгляді керівника Слідчого управління.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО у Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

17 липня Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки в Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручителя.

Того самого дня Лефортовський суд Москви продовжив тримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.