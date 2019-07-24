Денісова уточнила інформацію про звільнення українських моряків

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що переговори про звільнення українських моряків, які утримуються в Росії, ведуться у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це вона написала у Facebook.

"Хочу уточнити інформацію стосовно 24 військовополонених моряків... Мені відомо, що проводяться переговори щодо повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - зазначила Денісова.

Омбудсмен нагадала, що 18 липня підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання її особистого зобов’язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортівському СІЗО. Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи до ФСБ РФ і наразі вони перебувають на розгляді керівника Слідчого управління.

"Сподіваюсь на те, що усі необхідні документи будуть направлені та враховані. Чекаємо на моряків вдома", - наголосила вона.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Денісова начебто сказала журналістам про те, що домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

17 липня Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя.

Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.