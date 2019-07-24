Українська дівчинка у Мюнхені отримала листа від моряка з російського полону

Українська дівчинка у Мюнхені отримала лист від командира малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" старшого лейтенанта Богдана Небилиці, який наразі перебуває у російському полоні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Здрастуйте Іванна і Віра (Іванна – мати дівчинки – ред.). Хочу висловити вам слова подяки за вашу щиру підтримку. Дякую вам велике!" - написав офіцер Військово-морських сил Збройних сил України, який привітав українок із Міжнародним жіночим днем.

Слід зазначити, що лист із привітанням надійшов із московського СІЗО "Лефортово" зі значним запізненням.

"Малюнок доньки – дуже класний і крутий", - написав офіцер.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім 24 військовополоненим українським морякам. Зокрема, 21 моряку термін тримання під вартою продовжено до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру й Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року. Всі судові засідання проходили за клопотанням прокурорів у закритому режимі.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.