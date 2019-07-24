Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас — радник Президента

Президент України Володимир Зеленський ніколи не піде на угоду з Кремлем щодо обміну захопленого Росією Криму на деокупацію Донбасу.

Про це заявив радник глави держави з політичних питань Микита Потураєв в ефірі телеканалу ATR.

"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас і навпаки. Як це не називай, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають (українські) паспорта, як би ризиковано це не було. У Криму, я маю на увазі, під окупацією, під репресіями. Для Президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості", - заявив Потураєв.