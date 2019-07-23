Денісова звернулася до омбудсмена РФ через стан здоров'я Бекірова

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо стану здоров'я кримського активіста Едема Бекірова.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Я звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з тим, щоб вона невідкладно вжила заходів щодо забезпечення Едема Бекірова медичною допомогою, а також посприяла його участі у судових засіданнях без ризику для його здоров’я", - написала Денісова.

Вона зауважила, що за рішенням "Верховного суду Криму" розгляд справи активіста відбуватиметься в "Красноперекопському районному суді Криму".

"А це чотири години їзди у автозаку з Сімферополя. У його критичному стані тривала дорога є небезпечною", - наголосила омбудсмен.

Раніше адвокат Бекірова Олексій Ладін повідомив, що кримський активіст не зміг вийти на зустріч із адвокатом через гострий біль у спині.

Ладін також нагадав омбудсменам Тетяні Москальковій і Людмилі Денісовій про заяви щодо готовності посприяти переведенню Бекірова під домашній арешт.

Раніше український і російський омбудсмени Людмила Денісова та Тетяна Москалькова домовилися з приводу надання незалежного медичного обстеження Едему Бекірову, Володимиру Балуху та Володимиру Дудці, яких тримають в ув'язненні в Росії.

Як повідомлялося, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.