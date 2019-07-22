Бекіров через гострий біль не може встати з ліжка - адвокат

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого тримають у медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, не зміг прийти на зустріч зі своїм адвокатом через гострий біль у спині.

Про це повідомив у Facebook адвокат Олексій Ладін.

"Прийшов сьогодні до свого підзахисного Едема Бекірова обговорити поточні питання у справі і дізнатися про його самопочуття. Так ось, він не зміг до мене вийти з камери в медсанчастині, бо не встає з ліжка. Причина: гострі болі через защемлення хребта. Рідні передають в терміновому порядку знеболювальні", - написав адвокат.

Ладін також нагадав омбудсменам Тетяні Москальковій і Людмилі Денісовій про заяви щодо готовності посприяти переведенню Бекірова під домашній арешт.

Раніше український і російський омбудсмени Людмила Денісова та Тетяна Москалькова домовилися з приводу надання незалежного медичного обстеження Едему Бекірову, Володимиру Балуху та Володимиру Дудці, яких тримають в ув'язненні в Росії.

Як повідомлялося, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.