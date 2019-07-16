Бекіров майже не встає і не може спати - адвокат

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого тримають у медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, різко погіршився стан здоров'я.

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив адвокат активіста Олексій Ладін.

«Останні чотири дні у нього дуже сильні судоми, які завдають йому величезного фізичного болю, він не може спати. Крім того, у нього постійні проблеми з серцем. Останній місяць у нього сильна аритмія. При найменшому фізичному навантаженні, наприклад, встав, взяв у руки віник, аритмія посилюється, стрибає тиск», - розповів адвокат, і додав, що через це Бекіров змушений весь час лежати.

За словами Ладіна, щоб регулювати рівень цукру в крові його підзахисний періодично нічого не їсть.

«Його вкрай турбує рівень цукру, незважаючи на те що йому підняли дозу інсуліну, він (рівень) все одно високий. Він намагається регулювати рівень цукру голодом, але буває так, що він нічого не їсть, і цукор різко падає до критичної позначки», - пояснив він.

Крім того, зі слів родичів Бекірова, їм не вдається передати в медсанчастину необхідні ліки, які у нього закінчилися.

«За словами дочки, вона протягом двох днів вже не може передати батькові ліки. Вчора у нього закінчилися таблетки від діабету і серця. Лікар медсанчастини цю інформацію заперечує, каже: щодня всі ліки приймають. Сьогодні дочка в черговий раз намагатиметься передати ліки. За словами Едема Бекірова, коли у нього ці хвороби загострюються, він намагається викликати медичного працівника, але жодного разу це ще не вийшло. Доступу до медпрацівників медсанчастини - немає», - розповів адвокат.

Як відомо, раніше український і російський омбудсмени Людмила Денісова та Тетяна Москалькова домовилися з приводу надання незалежного медичного обстеження Едему Бекірову, Володимиру Балуху та Володимиру Дудці, яких тримають у російському ув'язненні.

Як повідомлялося, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.