Москві передали клопотання про особисте зобов’язання Денісової щодо 24 моряків

Тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання щодо особистого зобов’язання Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової стосовно 24 українських військовополонених моряків.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

“Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо на відповідь!”, - написала Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання, що передбачено кримінально-процесуальним кодексом РФ.

25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли й захопили три українських військових кораблі і затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення). Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків - військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.