У Москві провели пікети на підтримку кримськотатарських активістів

У центрі Москви увечері 18 липня активісти ініціативи «Стратегія – 18» провели одиночні пікети на підтримку кримських татар.

Також пікетувальники вимагали від влади звільнити всіх українських політичних в'язнів, які утримуються в російських в'язницях. Про це Крим.Реалії розповіла учасниця ініціативи Віра Лаврешина.

«Досі перебуваю під враженням від акції кримськотатарського народу на Красній площі ... Ми вийшли на Тверську зі слоганами, які були у кримськотатарських активістів у Москві, ми вимагаємо звільнення невинних ... Люди дивляться, питають, про щось замислюються. Життя не цукор у всіх без винятку. Сьогодні з нами було двоє нових пікетувальників, захотіли підтримати героїчний народ – кримських татар. Завдяки їм цей хамський режим швидше зламається. Немає сумнівів», – поділилася Лаврешина.

Активісти тримали в руках плакати з текстом «мусульмани не терористи», «окупація Криму – ганьба Росії», «наші діти – не терористи».

У той же час у Санкт-Петербурзі відбулися одиночні пікети проти репресій у Криму.

Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українських моряки, захоплені Росією біля берегів Криму в листопаді минулого року.