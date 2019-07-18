Балуха “відрізали” від продуктових передач і меддопомоги

У колонії №4 російського Торжка українському активісту, кримчанину Володимиру Балуху не дозволяють передавати продукти, необхідні після виходу з голодування, і не допускають до нього незалежних лікарів і психолога.

Про це з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе повідомляють Крим.Реалії.

"За інформацією адвоката, у Володимира болять нирки, посилилися набряки, але незалежного лікаря та психолога, про допуск яких раніше заявляв Балух, до нього в колонію досі не пускають. Ольга Дінзе повідомила, що неможливо доставити Балуху необхідні після голодування продукти харчування, оскільки їхня передача тепер дуже обмежена у зв'язку з переведенням українця в приміщення камерного типу (ПКТ)", - йдеться у повідомленні.

Дінзе, яка 17 липня 2019 року відвідала Балуха, повідомила також, що в'язню вдалося передати окуляри.

«Ми продовжуємо заявляти про допуск фахівців - лікаря і психолога в колонію, а також встановлюємо обставини, пов'язані з громадянством Балуха», – розповіла адвокат.

Як повідомлялося, 27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України. 5 липня консула допустили, і Балух голодування припинив.

Балух перебуває у російській виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області Росії. Підконтрольний Росії "суд" в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома сфальшованими кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки.

Балух свою провину не визнав. Захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.