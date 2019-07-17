Захист Бекірова просить омбудсмена РФ клопотати про домашній арешт

Захист Бекірова просить омбудсмена РФ клопотати про домашній арешт

Укрінформ
Захист Едема Бекірова просить російського омбудсмена Тетяну Москалькову клопотати про переведення тяжкохворого кримськотатарського активіста під домашній арешт.
Про це повідомив в Facebook адвокат Олексій Ладін.

"Сьогодні захист подав звернення в офіс омбудсмена, в якому просить підтвердити озвучену (15 липня під час прес-конференції в Києві - ред.) позицію Тетяни Москалькової і направити до Центрального районного суду Сімферополя клопотання про зміну запобіжного заходу щодо Едема Бекірова із взяття під варту на домашній арешт ", - повідомив адвокат.

Ладін додав, що захист сподівається в цьому питанні на сприяння українського омбудсмена Людмили Денісової, яка в даний момент перебуває з робочим візитом в Москві і, як розраховує адвокат, особисто передасть копію цього звернення своїй колезі.

Крім того, в своєму зверненні захист просить російського омбудсмена виконати рішення Європейського суду з прав людини і надати Бекірову незалежних фахівців-лікарів в галузі всіх тих захворювань, які у нього є. Тим більше, що аналогічні домовленості були досягнуті між омбудсменами в ході їх зустрічі в Києві.

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Ладін нагадав, що 15 липня російський омбудсмен Тетяна Москалькова перебувала з робочим візитом у Києві. В ході прес-конференції кореспондент "Крим. Реалії" запитав, як вона розцінює перспективу домашнього арешту для Бекірова з урахуванням його тяжких хвороб? Омбудсмен відповіла, що хотіла б, щоб таке рішення було прийнято, оскільки він є інвалідом першої групи, і домашній арешт міг би не перешкоджати розслідуванню кримінальної справи.

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