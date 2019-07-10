Арешт українських моряків: адвокат розповів подробиці майбутнього засідання суду
Про це адвокат повідомив в Facebook.
"Вдалося з'ясувати майбутній розподіл військовополонених на суді по продовженню строків тримання під вартою, який відбудеться в Лефортовському районному суді міста Москви 17 липня. Як і в попередніх випадках, розгляд клопотань слідства про продовження строків тримання під вартою відбуватиметься в «дві зміни» - ранкові засідання і вечірні", - пише Полозов.
Він також уточнив, що змінилася "розбивка військовополонених моряків за групами". Тепер розклад засідань повністю виглядає наступним чином.
Ранкові засідання (початок орієнтовно о 9:30)
Перша група:
Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба.
Друга група: Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Сергій Попов.
Вечірні засідання (початок орієнтовно о 14:00)
Третя група: Роман Мокряк, Андрій Оприск, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Андрій Шевченко.
Четверта група: Юрій Без'язичний, Юрій будз, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семідоцкій, Андрій Ейдер.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох із них було поранено.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві.
25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.
Фото: Громадське