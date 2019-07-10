ФСБ провела слідчі дії щодо військовополоненого моряка Гриценка

Микола Полозов, адвокат військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка, повідомив, що сьогодні щодо його підзахисного Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії. При цьому було заявлено про їх закінчення і перехід до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Про це Полозов повідомив у Facebook.

"Сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. В ході слідчих дій, слідчий повідомив Денисові Гриценку і його захисникам про закінчення слідчих дій, в порядку статті 215 КПК України", - пише Полозов.

Він також пояснив, що "тепер уже офіційно слідство завершується і військовополонені моряки разом зі своїми адвокатами переходять до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК України".

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Очікується, що 17 липня в Лефортовському районному суді Москви почнуться засідання щодо продовження строків тримання під вартою українських військових моряків.

Фото з сайту facebook.com/nikolay.polozov