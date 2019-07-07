Тейлор та глави РНБО і СБУ відвідали “Каланчак" на адмінмежі з Кримом

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, секретар РНБО Олександр Данилюк, т.в.о голови СБУ Іван Баканов та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відвідали райони, що межують з окупованою РФ АР Крим.

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Сьогодні, у товаристві Тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Б. Тейлора, т.в.о голови СБУ Івана Баканова та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва відвідав КПВВ «Каланчак», на кордоні із окупованим півостровом", - написав Данилюк.

Він також записав на адмінмежі з окуповани Кримом відеозвернення до свого батька, в якого сьогодні день народження, з яким часто бував в дитинстві у Криму.

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"Маю віру, що дуже скоро зможу показати наші з татом «кримські спогади» вже своїм дітям", - зазначив Данилюк.