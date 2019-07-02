Затриманого у Судаку кримського татарина оштрафували за репост у соцмережі
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
"Суд визнав винним Емірова Сеяра щодо статті 20.29 КоАП і призначив штраф у вигляді 1500 рублів", - йдеться в повідомленні.
Інтереси Емірова представляв громадський захисник Сейтосман Каралієв. Суддя — Севрюгіна Олена Андріївна. Суд проходив у відкритому режимі.
На суді Емірів пояснив, що відео, через якого його затримали, він розмістив на своїй сторінці ВКонтакті у 2013 р, коли Крим перебував у іншому правовому полі і зміст ролика не вважався екстремістським. В останні 5 років він не переглядав відео і не відвідував цю сторінку, оскільки втратив пароль.
Як повідомляв Укрінформ, Емірова затримали сьогодні біля будинку його батьків. Вчора до нього додому приходили співробітники поліції, однак він відмовився проїхати з ними, пославшись на відсутність постанови.