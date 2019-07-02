У Судаку затримали кримського татарина - "шиють" екстремізм
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Укрінформ
В окупованому Росією Криму, в Судаку, нібито за поширення екстремістських матеріалів затримали кримського татарина Сейяра Емірова.
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Журналістка Олександра Єфименко інформує в Facebook, що вчора додому до Емірова приходили співробітники поліції, однак він відмовився проїхати з ними, пославшись на відсутність постанови. Сьогодні його затримали біля будинку його батьків. За словами його громадського захисника Каралієва, Сейяра затримали за пост у соціальній мережі ВКонтакте, датований 2013 роком.
"На даний момент Сейяр знаходиться у будівлі МВС, захисника туди не допускають, з матеріалами справи він ще не ознайомився. Суд буде, швидше за все, сьогодні", - написала Єфименко.
Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity