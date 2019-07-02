У Судаку затримали кримського татарина -

У Судаку затримали кримського татарина - "шиють" екстремізм

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Укрінформ
В окупованому Росією Криму, в Судаку, нібито за поширення екстремістських матеріалів затримали кримського татарина Сейяра Емірова.
Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"У Судаку затримали кримського татарина Емірова Сейяра Абдурашідовіча 06.03.1993 р.н. за статтею 20.29 КоАП. За даними громадського захисника Каралієва Сейтосмана, його затримано за публікації в соціальних мережах. Подробиці затримання з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Журналістка Олександра Єфименко інформує в Facebook, що вчора додому до Емірова приходили співробітники поліції, однак він відмовився проїхати з ними, пославшись на відсутність постанови. Сьогодні його затримали біля будинку його батьків. За словами його громадського захисника Каралієва, Сейяра затримали за пост у соціальній мережі ВКонтакте, датований 2013 роком.

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"На даний момент Сейяр знаходиться у будівлі МВС, захисника туди не допускають, з матеріалами справи він ще не ознайомився. Суд буде, швидше за все, сьогодні", - написала Єфименко.

Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity

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