Соцмережі відслідкували місцеперебування захоплених Росією українських суден

Українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, як і раніше знаходяться в акваторії стоянки суден «Генмол» у Керчі.

Про це повідомляє у Twitter користувач RoksolanaToday&Крим25%.

"Дійсно, на місці, де вони були зразу, кораблів немає. Але з іншого ракурсу видно - два катери (Р176 видно бортом з номером) стоять біля основи причальної стінки, накриті маскувальною сіткою, а в самому кінці між судном 840 й іржавим кораблем стоїть буксир «Яни Капу» на Генмолі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня "Крим. Реалії" інформували про те, що українські кораблі перемістили в невідомому напрямку. Напередодні журналісти видання сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі і виявили, що українські військові катери, які раніше знаходилися під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

25 травня 2019 року Міжнародний Трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі, а також відпустити 24 захоплених українських моряків. У відповідь у МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.