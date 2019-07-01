Ар'єв пропонує обговорити в Раді підкилимні домовленості з Росією щодо ПАСЄ та моряків

Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв пропонує заслухати в Верховній Раді представників СБУ, МЗС та Служби зовнішньої розвідки через домовленості з Росією без відома української делегації в ПАРЄ.

Про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до Голови Верховної Ради з проханням ініціювати заслуховування представників Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства закордонних справ України з приводу цього питання. Що сталося, що це були за пропозиції і домовленості з Росією щодо обміну моряків в обмін на відновлення росіян в ПАРЄ на умовах, які могли поставити під питання українську приналежність Криму? І прошу зробити це цього тижня", - сказав Ар'єв.

За його словами, він був щиро здивований тим, що за спинами членів української делегації в ПАРЄ велися такі переговори.

"Особливо мене здивувало те, що, виявляється, за спинами української делегації велися якість таємні переговори - розмін на звільнення моряків за невигідними для України умовами, які передбачали російську юрисдикцію Криму на те, що російську делегацію в ПАРЄ визнають як повноважну. Що це було? Що це були за таємні переговори? Хто нам стромляв ножа у спину?" - обурився Ар'єв.

Водночас, він не уточнив, чиї переговори з РФ має на увазі.

Коментуючи повернення російської делегації до ПАРЄ, Ар'єв також зауважив, що антипутінська коаліція трималася, поки була єдність між делегацією в ПАРЄ, МЗС та Президентом. Зараз, за його словами, ця єдність зруйнована, і тому відбуваються такі події в Асамблеї.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ заявила, що призупиняє роботу в літній сесії на знак протесту проти повернення російської делегації.