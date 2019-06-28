Los Angeles Times назвала Ялту "російською"

«Я переконаний, що Ялта – це Санта-Барбара (або, можливо, Ла Хойа) в Росії», - написав автор статті Джеф Опдік.

Матеріал починається з твердження, що історія Криму довга та заплутана, що нині український півострів «перебуває під контролем РФ, як це й було з 1783 року». Лідер СРСР Микита Хрущов нібито «подарував» його Україні у 1950-тих «як символічний жест, коли вона не існувала як держава, а була лише однією з республік у складі СРСР». Також автор вказує, що у 2014 році Російська Федерація «відірвала» Крим у «нині незалежної країни» — крок, що призвів до міжнародного засудження та запровадження санкцій. Крім того, в'їзд до Криму з РФ є порушенням українського законодавства, ті, хто так чинить, піддаються кримінальному переслідуванню в Україні, що може включати можливу заборону на в'їзді або ув'язнення.

Водночас автор пише, що лише цього року відвідував окупований Крим 5 разів — й іншим також рекомендує.