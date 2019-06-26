Президент призначив свого представника в АР Крим

Президент призначив свого представника в АР Крим

Укрінформ
Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента України в АРК.
Відповідний указ №454/2019 від 25 червня оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити Кориневича Антона Олександровича постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим”, - йдеться в документі.

Читайте також: Зеленський оновив Нацраду з антикорупційної політики

Як повідомлялося, Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-