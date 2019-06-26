Президент призначив свого представника в АР Крим
Укрінформ
Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента України в АРК.
Відповідний указ №454/2019 від 25 червня оприлюднено на сайті глави держави.
“Призначити Кориневича Антона Олександровича постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим”, - йдеться в документі.
Як повідомлялося, Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.