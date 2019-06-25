Суд у Ростові почав розгляд по суті справи кримського блогера Мемедемінова

Північно-Кавказький суд у Ростові-на-Дону приступив до розгляду по суті справи кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів журналіст Тарас Ібрагімов.

"Переслідування і кримінальна справа відносно мене є політично мотивованою. Є переслідуванням за національною, релігійною і професійною ознаками, оскільки я кримський татарин, мусульманин і громадянський журналіст", - заявив Мемедемінов.

При цьому, зазначив активіст, слідство приховує його заяву про те, що він громадянин України і кримський татарин, представляючи в матеріалах справи як "уродженця Узбекистану".

"Ще в момент арешту відмовилися вказати в анкетних даних, що я громадянин України. Слідчий лише зазначив у графі «інші дані» наявність у мене українського паспорта. Однак, коли я отримав обвинувальний висновок, у ньому ніде не вказується, що я громадянин України. також завжди приховується, що я кримський татарин. Це робиться тільки для того, щоб потім була можливість сказати про мене: «засуджений уродженець Узбекистану", - заявив у суді Мемедемінов.

За його словами, свої перші пости блогер розмістив у 2014 році, коли почалися обшуки в будинках кримських татар, а в утвореному громадськими активістами об'єднанні «Кримська солідарність» він взяв на себе функцію "керівника медіавідділу".

"Мої обов'язки тривали до 22 березня 2018 року, тобто до дня арешту, коли, виламавши двері, в мій будинок увірвалася «армія» силовиків", - повідомив Мемедемінов.

У суді він вимагав зняти з нього всі обвинувачення, оскільки, за твердженням прокурора, його підозрюють у деяких діях, вчинених «невстановленим слідством способом» і «в не встановлений ​​слідством час».

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня російський суд відклав перше засідання по суті у справі кримськотатарського блогера Мемедемінова у зв'язку з тим, що його не доставили з СІЗО Сімферополя в Ростов-на-Дону.

Громадянський журналіст, активіст громадського об'єднання «Кримська Солідарність» Наріман Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі після обшуку російських силовиків в його будинку. Блогера повезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі, а 23 березня "суд" його заарештував. Затриманому висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації».