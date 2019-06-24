До Києва привезли кримськотатарський прапор, який побував у 28 країнах

В аеропорту "Бориспіль" активісти міжнародної акції "Об'єднані прапором - #LIBERATECRIMEA" зустріли кримськотатарський прапор, який протягом дев'ятьох місяців побував на чотирьох континентах і відвідав 28 країн, щоб розповісти про те, яких проблем зазнають мешканці окупованого Криму і на яку допомогу чекають від міжнародного співтовариства.

Про це у понеділок на прес-конференції в Києві повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в аеропорту Бориспіль ми зустріли кримськотатарський прапор розміром 3 на 4,5 метра, який протягом дев'ятьох місяців подорожував чотирма континентами світу - це Африка, Австралія, Північна Америка та Євразія - і відвідав 28 країн", - розповів Барієв.

За його словами, старт міжнародної акції почався в Києві 12 жовтня 2018 року, мета кампанії - інформувати міжнародну громадськість про кримськотатарський народ, про існуючі проблеми у зв'язку з агресією Російської Федерації в Україні та про те, як порушуються права корінного кримськотатарського народу й українців в окупованому Криму.

Громадський працівник зазначив, що акції проходили у знакових політичних столицях світу.

"Кримськотатарський прапор побував практично у всіх політичних столицях світу і офісах міжнародних організацій. Це і Нью-Йорк, і Брюссель, і Відень, і Берлін. У них брали участь від кількох десятків до кількох сотень осіб. У них брали участь представники й української, і кримськотатарської діаспори . Це були і депутати, і творча інтелігенція, які своєю участю в акції проявили солідарність з кримськотатарським народом", - підкреслив Барієв.

Політик вважає, що для кримських татар в Криму - це "важливий посил про те, що вони не залишилися наодинці з окупантами, що їх підтримують люди у різних країнах у відстоюванні їхніх прав і свобод".

Навіть більше, Барієв вважає, що акція об'єднала Україну.

"Акція продемонструвала, що для українців кримськотатарський прапор став таким же рідним, як український державний прапор. Що гасло "Два прапори - одна країна", яке з'явилося 2014 року, сприятиме тому, щоб захищати Україну, прагнути якнайшвидшої деокупації Криму та відновлення цілісності України" , - заявив член Меджлісу кримськотатарського народу.