Зеленський звільнив главу управління СБУ у Криму

"Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - ідеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Петро Порошенко призначив Шмітька начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим своїм указом №167 від 15 червня 2018 року.

Раніше Зеленський звільнив двох заступників голови Служби безпеки України (Олега Фролова та Владислава Косинського) та начальників управлінь СБУ у п’яти областях (Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій).

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22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.